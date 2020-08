Film, documentari e lezioni di cinema con Più Compagnia ad agosto!

27 titoli tra film, doc e lezioni di cinema, disponibili # OnDemand fino al 31 agosto, divisi in piccoli percorsi tematici, dal cinema espressionista ai doc sull’arte contemporanea.

Entro la fine del mese Il Cinema La Compagnia di Firenze riaprirà fisicamente. Nel frattempo ci tengono compagnia per tutto il mese d’Agosto, con un catalogo di proposte in streaming suddivise per mini rassegne.

ARTISTS AGAINST THE SYSTEM. L’IDEA DIVENTA ARTE Quattro film che raccontano il mondo dell’arte contemporanea e gli artisti che hanno contribuito a rivoluzionarne il sistema QUI

IL CINEMA ESPRESSIONISTA TEDESCO – OLTRE CALIGARI E NOSFERATU Tre film e un doc per riscoprire una delle maggiori eredità lasciate dalle avanguardie tedesche: il cinema espressionista QUI

CONTRO – BREAK THE RULES 4 titoli, 4 doc a loro modo incendiari, per celebrare chi ha scelto o sceglie tutti i giorni di uscire dai binari. QUI

LINGUAGGIO AUDIOVISIVO CONTEMPORANEO Quattro autori outsider di oggi, complessi e innovativi, per affacciarsi a quattro finestre diverse sul cinema contemporaneo. QUI

A LEZIONE CON IL PROF. SOCCI Due cicli di lezioni, tutte gratuite, a cura del Prof. Stefano Socci (Accademia Belle Arti Firenze). Scopri tutte le lezioni.

PROGRAMMA DI AGOSTO