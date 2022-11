Fiamme in un colorificio fiorentino. Un uomo in ospedale

By

Firenze, nella giornata di oggi, venerdì 25 novembre, si innescato un incendio all’interno di un colorificio sito nel quartiere 4, in via Artemisia Gentileschi.

Nella mattinata, a intervenire per spegnere le fiamme i Vigili del Fuoco. Intorno alle ore 10.45 è arrivata la chiamata al comando che è subito intervenuto. Sul posto i pompieri sono arrivati con due automezzi e 7 uomini. Una volta domato il principio di incendio all’interno del colorificio, i vigili hanno effettuato la bonifica e la messa in sicurezza dell’area. È stato necessario anche l’intervento della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per gli atti di competenza.

Sfortunatamente un uomo, di circa 58 anni, è rimasto ferito nell’incendio. Infatti, da quanto è emerso il 58enne è stato soccorso per ustioni ed è stato necessario, secondo il personale sanitario, il trasferimento in ospedale. Da una prima ricostruzione si direbbe che le fiamme si siano sviluppate proprio nel magazzino del colorificio nel quale l’uomo stava lavorando per conto della ditta. L’operaio sembra che fosse solo al momento dell’incendio.

Su quanto è accaduto sono in corso altre indagini e accertamenti da parte dei tecnici della Prevenzione sul lavoro.