Festival della Salute, Saccardi: “Felice sintonia con le politiche sanitarie della Regione”

L’assessore al diritto alla salute, sociale e sport Stefania Saccardi ha presentato stamani l’edizione numero 11 del Festival della Salute, che si terrà dal 21 al 23 settembre alle Terme Tettuccio di Montecatini. Erano con lei il sindaco di Montecatini, Giuseppe Bellandi, il project manager del Festival della Salute, Gian Giacomo Cara, e il curatore del Festival della Salute, Paolo Amabile.

“Anche quest’anno – ha proseguito l’assessore Saccardi – gli incontri spaziano dagli argomenti di salute a quelli del sociale e dello sport, e in quanto assessore al diritto alla salute, al sociale e allo sport di questa Regione non posso che rallegrarmi di questo. Si parlerà di prevenzione, lotta alle dipendenze, vaccini, trapianti, lotta ai tumori, tutti temi su cui la Toscana è fortemente impegnata, con iniziative concrete e scelte all’avanguardia. Nelle prevenzione rientrano anche le vaccinazioni, sulle quali proprio due giorni fa il Consiglio regionale ha approvato una legge che ne ribadisce l’obbligatorietà”.

“Siamo molto contenti di ospitare a Montecatini per il terzo anno consecutivo il Festival della Salute – ha detto Giuseppe Bellandi – La nostra è una storia che nasce dalle nostre acque, ottimi farmaci naturali. Per noi il Festival della Salute è una vetrina importante. Il termalismo è importante come risorsa di salute e risorsa turistica. I cittadini di tutto il mondo dedicano grandi risorse al turismo di salute. Quelli del Festival aranno giorni intensi, ma tutti gli incontri saranno facili da seguire”.

Paolo Amabile ha illustrato il programma: “Il cuore di questa manifestazione da anni è la prevenzione – ha spiegato – Anche quest’anno abbiamo avuto una fattiva colaborazione con l’assessorato alla salute, ci saranno incontri dedicati alle scuole, che saranno la conclusione di un percorso condotto nei mesi passati. Verrà dedicato molto spazio anche allo sport praticato, non solo raccontato. Ci sarà attenzione ai temi dell’alimentazione, e uno spazio importante sarà dedicato alla donazione”.

“Questo evento è cresciuto negli anni – ha sottolineato Gian Giacomo Cara – Ci aspettano tre giorni molto intensi, tanti appuntamenti, ma tutti frubili, rivolti a persone di tutte le età”.

L’edizione di quest’anno del Festival è dedicata a “Prevenzione, cura e benessere”: oltre 100 eventi tra convegni, workshop e incontri rivolti al grande pubblico di tutte le età, per parlare di salute e di benessere in tutte le declinazioni. Nel programma, incontri su Basaglia e la metamorfosi della psichiatria, rischio infettivo, cyberbullismo, dieta mediterranea, trapianti, cambiamenti climatici e salute, tumori, vaccini, e molto altro.

La Regione Toscana, assessorato al diritto alla salute, sarà presente al Festival della Salute con uno stand espositivo, all’interno del quale è possibile attivare la tessera sanitaria e il fascicolo sanitario, e avere una dimostrazione di tutti i servizi del fascicolo offerti sul nuovo portale dedicato fascicolosanitario.regione.toscana.it.

All’interno dello stand sarà inoltre possibile trovare materiale informativo sulle maggiori campagne di comunicazione dell’assessorato, per esempio la promozione delle vaccinazioni, la prevenzione dell’ictus, gli screening oncologici. Inoltre, i professionisti delle Aziende Sanitarie partecipano in qualità di relatori ai seminari che si svolgeranno durante la manifestazione sui temi di maggiore interesse: stili di vita, alimentazione, attività fisica, sport, trapianti.