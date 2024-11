Festival di Cinema e Donne 2024 🎧

Dal 20 al 24 novembre torna a La Compagnia il Festival di Cinema e Donne, il primo festival al mondo pensato e costruito per dare spazio alla cinematografia femminile. Lo speciale curato da Chiara Brilli 🎧

All’interno della Rassegna ’50 Giorni di Cinema’ a Firenze arriva il festival di Cinema e Donne, all’interno del progetto della Regione, La Toscana delle Donne. In programma dal 20 al 24 novembre al Cinema la Compagnia.

Il primo festival pensato e costruito per dare spazio alla cinematografia delle donne. Questa 45esima edizione sarà un viaggio nel cinema di 19 paesi, con molte ospiti e tanti temi ricorrenti: il confronto tra generazioni, legami famigliari, il rapporto con il proprio corpo.

ASCOLTA LO SPECIALE CURATO DA CHIARA BRILLI 🎧

In programma l’omaggio a Margarethe von Trotta, una delle figure più significative del Nuovo Cinema Tedesco già grande sostenitrice del Festival, la “Carte Blanche” firmata da Céline Sciamma, regista, produttrice, sceneggiatrice dalla narrazione delicata ma radicale nel sovvertire le dinamiche dell’eteronormatività e punto di riferimento internazionale della lotta per l’affermazione dei diritti delle donne e delle donne che fanno cinema. Opere prime e seconde selezionate dai grandi festival internazionali ma anche ampio spazio al cinema del passato con il nuovo progetto di Piera Detassis con Raffaella Giancristofaro Cinema, l’altra Storia, che vuole raccontare quanto lo sguardo delle donne e l’apporto delle registe, sceneggiatrici e delle interpreti sia stato espulso dalla Storia ufficiale a partire da una regista da noi molto amata: Chantal Akerman.

Anche quest’anno una sezione del festival è dedicata al cortometraggio. In programma due corti selezionati dalla scorsa edizione del Festival del Cinema di Venezia: Things That My Best Friend Lost, la riflessione politica e sociale di Marta Innocenti – presente in sala – che si è aggiudicata il Premio per il Miglior Cortometraggio alla Settimana Internazionale della Critica, e An Urban Allegory, il nuovo lavoro del duo Rohrwacher/JR presentato Fuori Concorso.

Continua la collaborazione con Sentiero Film Factory – il festival fiorentino dedicato al cortometraggio – e si arricchisce con le introduzioni a cura di Sentiero Critic Lab. Due film in programmazione: If you’re happy, vincitore del Premio per la Miglior Sceneggiatura alla scorsa edizione del festival e Tape 001: Grace, il Fashion Film firmato dal duo creativo toscano Lyzard Film.

L’attività di Cinema e Donne non si esaurisce con le giornate del Festival, il gruppo di selezione lavora infatti tutto l’anno alla ricerca di contenuti e proposte da presentare a La Compagnia. Per questa ragione la prossima retrospettiva del lunedì sera – come ormai ci piace chiamarla – sarà dedicata a Chantal Akerman (da tutti i film proposti sono in versione restaurata in 2K/4K grazie alla collaborazione con la Chantal Akerman Foundation) e entreranno in programmazione i nuovi appuntamenti di Cinema, L’Altra Storia, che ci accompagneranno fino alla prossima estate.

PROGRAMMA

BIGLIETTI

6€ intero / 5€ ridotto*/4€ ridottissimo**