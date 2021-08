🎧 Festival del Cinema Russo Contemporaneo 3°Edizione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:58 Share Share Link Embed

Torna a Firenze il Festival del Cinema Russo Contemporaneo, giunto alla terza edizione, rassegna organizzata grazie alla collaborazione tra Festival N.I.C.E. New Italian Cinema Events, il Centro dei Festival Cinematografici e Programmi Internazionali e la Società Kinofocus di Mosca, per presentare i titoli e i talenti della cinematografia russa contemporanea, alla presenza di registi e ospiti istituzionali. La rassegna sarà interamente ad ingresso libero e si svolgerà in forma doppia: in presenza, in sala, con obbligo di green pass, dal 31 Agosto al 2 Settembre, e online nella sala virtuale Più Compagnia, dove i film saranno disponibili dal 31 Agosto fino al 5 Settembre.

Patron del festival, presente in sala per presentare e commentare i film, il regista e maestro Shakhnazarov Karen, direttore del Consorzio Cinematografico ‘Mosfilm’ e Vicepresidente del Consiglio Presidenziale per la cultura della Federazione Russa. Gli altri ospiti: Khotikenko Vladimir – regista e docente, Yakovleva Tatiana critico cinematografico, Schumova Tatiana, presidente del Centro dei Film Festival e dei programmi Internazionali di Mosca e Kudrina Liudmila, responsabile di progetto.

Tra le proposte dei nuovi autori tre film in anteprima italiana:



Lenin. L’Imminenza di Vladimir Khotinenko

Vladimir Lenin vive in esilio in Svizzera e cerca disperatamente un modo per tornare in Russia per prenderne il controllo.

Il Riscossore di Alexej Krasovsikij

La reputazione e la vita di Artur sono in pericolo. Il riscossore ha solo una notte per trovare colui che lo ha messo con le spalle al muro.

Sofichka di Kira Kovalenko

Tratto dall’omonima novella di Fazil Iskander: esilio, amore, omicidio, fedeltà che va oltre la morte e necessità di perdonare.

In programma anche una retrospettiva dedicata al maestro del cinema sovietico Stanislav Govorukhin di cui quest’anno si celebra l’85esimo anniversario con tre titoli in programmazione: il suo ultimo film La fine della bella epoca.

INFO E PROGRAMMA

Inpodcast le interviste a Camilla Toschi, responsabile della programmazione del Cinama La Compagnia, la Direttrice Esecutiva del N.I.C.E. Festival, Claudia Morini Di Tocco e Tatiana Shumova, Presidente del Centro dei Festival cinematografici e programmi internazionali di Mosca, a cura di Gimmy Tranquillo