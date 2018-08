Ferragosto: cosa fare in Toscana il 15 agosto

Aperti per Ferragosto a Firenze Palazzo Vecchio, il Forte Belvedere, il Museo del Novecento e Santa Maria Novella. Apertura straordinaria, con visite gratuite, poi a Siena di Palazzo Salimbeni, sede storica della Banca Mps, come da tradizione per Ferragosto, giorno di vigilia del Palio dell’Assunta. Aperte anche le piscine comunali. Tanti altri gli eventi culturali.

Nel capoluogo toscano a Ferragosto è possibile visitare Palazzo Vecchio dalle 9 alle 23 e la Torre di Arnolfo fino alle 21. Dalle 11 alle 20 sarà aperto il Forte di Belvedere, dove è in corso la mostra di Eliseo Mattiacci ‘Gong’, stesso orario anche per il Museo Novecento mentre la basilica di Santa Maria Novella sarà visitabile dalle 12 alle 18.30. Aperto anche il museo del Bigallo dalle 10 alle 12, con visite accompagnate su prenotazione. A Siena è possibile visitare, accompagnati da guide messe a disposizione dalla banca, il museo e l’archivio storico di Mps: l’orario è 9 alle 12. A completare il percorso espositivo la visita alla Galleria Peruzziana e al Salone della Rocca.

Anche il parco mediceo di Pratolino a Vaglia è aperto oggi con orario continuato 10-20 e ingresso gratuito. Non è visitabile invece a Firenze Palazzo Medici Riccardi, perchè il giorno di Ferragosto cade di mercoledì e coincide con la giornata di chiusura ordinaria del Museo.

Per chi trascorre il Ferragosto a Firenze è anche possibile rinfrescarsi dall’afa nelle piscine comunali, aperte anche il 15 agosto per la stagione estiva. La piscina Costoli a Campo di Marte(viale Paoli 9) offre una vasca per i tuffi, una vasca per il nuoto libero e una grande vasca per i più piccoli, con altezze diverse che partono da zero. Sono possibili abbonamenti e tariffe famiglia (http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/piscina-costoli-estiva). A Bellariva c’è la piscina Nannini, con vasche ad altezze diverse e vari eventi di musica e fitness (https://www.facebook.com/piscinabellariva/). Anche in questo caso possibili abbonamenti e tariffe famiglia. Nel Parco delle Cascine è aperta la piscina delle Pavoniere con anche tanti eventi serali (http://www.uisp.it/firenze/piscinalepavoniere.

Inoltre, sulla montagna pistoiese Abetone, Orto Botanico Forestale, ore 10.30, ”Caccia ai tesori della natura”, gioco esplorativo per bambini alla scoperta di piante e animali di boschi e di montagne Per info Ecomuseo 800 974102. A Pontepetri, Circolo Acli – ore 12.30 e 19.00 Sagra del tortello e carne alla brace [email protected] Ferragosto & i giochi di una volta… Per info Pro Loco Prataccio 3311080176 Prataccio, Parco della Faggeta – ore 16.30 – Abetone, Piazza sottostante Piazzale Europa Fiera promozionale dei prodotti montani e dell’artigianato.

Alla Buoneria,in collaborazione con La degna Tana Birreria con Ristorante e Controradio Firenze, dalle 19.30 in poi possibilità di scegliere tra il servizio libero nella piazza oppure la parte al tavolo servita con la pizza e bontà dalla cucina. Il tutto accompagnato da selezionate birre e dai freschi cocktail dei nostri barman.

A Lari, VIII Edizione della Festa Rossa , da venerdì 10 a domenica 19 agosto 2018, al Parco “S. Pertini” di Perignano (PI). Concerti, dibattiti, proiezioni, teatro, libreria, mostre, free camping, ristorante, pizzeria, tutti i giorni animazione per bambini dalle ore 18.00.Ingresso gratuito. Mercoledì 15 agosto ore 13 PRANZO A SOSTEGNO DEL POPOLO SAHARAWI, segue SPETTACOLO DI FUOCO E BOLLE GIGANTI CON FIRE AIDA.

‘Tuttaposto a Ferragosto’, la nove giorni musicale a ingresso gratuito che il cartellone del Giardino dell’ArteCultura di Firenze offre a tutti coloro che passeranno la settimana più calda dell’anno in città. Mercoledì 15 ore 19: Concerto di Alyen Roy Band. Originale show sospeso tra jazz, swing, bossa nova e fusion.

Fluidamente “Progetto culturale di Arte, Teatro, Cinema, Musica, Sport & Cultura” a Firenze. All’ombra della torre di San Niccolò, la Firenze beach riapre i battenti con un rinnovato look all’insegna dell’arte, della danza, del teatro della musica e dello sport. Il 15 agosto Terrazza 19.00- 00.00 “AperRiver Dj”.

Ferragosto a San Salvi : Riccardo Tesi e Banditaliana in concerto. Ore 21.30 Ingresso 12,00€ Posti limitati. Prenotazione consigliata. 055.6236195 | 335.6270739. Banditaliana torna con un nuovo lavoro “Argento”, per festeggiare i 25 anni di attività. Il quartetto, fondato nel 1992 dall’organettista Riccardo Tesi, è composto anche da Maurizio Geri (chitarra, saz, voce), Claudio Carboni (sax soprano) e Gigi Biolcati (percussioni, voce).

Mercoledì 15 agosto dalle ore 21.30 alle ore 01.30 Ferragosto Reggae Party w/ President P vs The Gas ØFF Bar ● Lago dei Cigni.

Festambiente 2018! Musica, cinema, mostre, spettacoli e laboratori per bambini, incontri e molto altro ancora…Mercoledì 15 agosto Cristiano De André unica data in Toscana ad agosto.

Tovaglia a quadri. “Una sera di piazza e di teatro, cena all’aperto servita e “recitata” da una compagnia tutta indigena che si chiama Tovaglia a quadri e lavora da vent’anni coinvolgendo mezzo paese.” Inizia venerdì 10 agosto la ventitreesima edizione di un evento fortemente identitario dove si mescolano teatro, buon cibo e vita quotidiana, una formula antica almeno quanto le mura della splendida Anghiari. Fino al 19 agosto info 0575.749279