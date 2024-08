Ferragosto con il concerto all’alba di Rita Marcotulli

Ferragosto, concerto all’alba nel cuore della Garfagnana con la pianista Rita Marcotulli. Giovedì 15 agosto 2024 alle ore 4.45, Fortezza di Mont’Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)





Nella cinquecentesca Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), giovedì 15 agosto, si rinnova l’appuntamento con il concerto all’alba di Ferragosto di Mont’Alfonso sotto le stelle. Le prime luci del giorno si intrecceranno alle note di Rita Marcotulli, nome eccellente del pianismo internazionale, jazz e non solo. Il suo “Autoritratto” in musica sarà un viaggio immaginario che prende ispirazione dalla vita di tutti i giorni, dalla natura, dalle esperienze, dalla musica dei diversi colori del mondo: un repertorio che strizza l’occhio alla settima arte e alle sue colonne sonore, a cantautori come Domenico Modugno e Pino Daniele. Inizio previsto alle ore 4.45. Seguirà colazione all’Osteria della Fortezza gestita da ANAI Garfagnana.

Per chi lo desidera, al concerto è abbinata l’iniziativa “Camminalba”, camminata con fiaccolata dal centro di Castelnuovo fino alla Fortezza di Mont’Alfonso. Info e prenotazioni via whatsapp al numero 370 2906924 o via email a [email protected].

Il festival continuerà venerdì 16 agosto (ore 21.15) con l’attesissimo concerto di Antonello Venditti. Il cantautore capitolino aggiunge un altro tassello alle celebrazioni del 40ennale del suo album capolavoro “Cuore” e il progetto live “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” si arricchisce di un nuovo palco, la Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana. Si recupera il concerto previsto per lo scorso 3 agosto e posticipato per motivi tecnico-organizzativi. Restano validi i biglietti che riportano questa data, ultimi posti disponibili su www.ticketone.it.