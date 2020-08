Ferragosto al cinema con lo Stensen!

Al cinema con la Fondazione Stensen. “La dolce vita” a Fiesole e “La terra dell’abbastanza” in Manifattura a Firenze. Gelato in omaggio ai primi cento spettatori.

Al Teatro romano di Fiesole un grande classico, “La dolce vita” di Federico Fellini, mentre alla Manifattura Tabacchi il folgorante esordio cinematografico dei fratelli D’Innocenzo, autori di “Favolacce”, “La terra dell’abbastanza”.

Agli spettatori del teatro fiesolano, a soli 4 euro, sarà mostrato sul grande schermo il film capolavoro di Fellini, tra i più celebri film della storia del cinema non solo a livello italiano ma anche a livello mondiale, vincitore della Palma d’oro al 13esimo Festival di Cannes e dell’Oscar ai miglior costumi.

Alla Manifattura Tabacchi, dove ci sarà un gelato in omaggio ai primi 100 spettatori, sarà proiettato “La terra dell’abbastanza” (ingresso 5 euro) storia di due giovani amici che vivono alla periferia di Roma. Bravi ragazzi, fino al momento in cui, guidando a tarda notte, investono un uomo e decidono di scappare. La tragedia si trasforma in un apparente colpo di fortuna: l’uomo che hanno ucciso è un pentito di un clan criminale di zona e facendolo fuori i due ragazzi si sono guadagnati un ruolo, il rispetto e il denaro che non hanno mai avuto. Un biglietto d’entrata per l’inferno che scambiano per un lasciapassare verso il paradiso.