Fase 2, Firenze: bambini al parco con educatori

Accogliere e facilitare a Firenze le famiglie con bambini nelle aree verdi, offrendo supporto anche educativo alle opportunità all’aperto. E’ quanto prevede il progetto ‘Pollicino.Zero’, il primo step delle attività accompagnamento e orientamento organizzate dall’assessorato all’educazione che prende il via domani in alcuni parchi cittadini con il supporto di personale educativo e volontari. Sono otto i parchi interessati, con orario dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18: Villa Favard, area Pettini Burresi, Rusciano, Villa Vogel, Villa Strozzi, San Donato, Don Forconi e giardino dell’Orticoltura. Il personale educativo supporterà le famiglie con particolare riferimento all’importanza dell’outdoor education. “In questo momento difficile causato dalla recente emergenza Coronavirus vogliamo rivolgere prioritariamente l’attenzione ai bisogni dei bambini e delle bambine, che per noi è fondamentale – ha spiegato l’assessore all’educazione Sara Funaro -. Questa è la prima risposta che possiamo dare nel rispetto delle prescrizioni governative, nella speranza che arrivino in tempi brevi nuove disposizioni che ci permettano di dare altre risposte a famiglie e bambini”.