Farmacie Forte Marmi stampano numero 1522 su scontrini

Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, le farmacie comunali in aiuto delle vittime di violenza contro le donne, stamperanno sugli scontrini dei registratori di cassa la dicitura ‘Se sei vittima di violenza o di stalking chiama il numero 1522’.

A renderlo noto è lo stesso Comune di Forte dei Marmi, sche spiega come il consiglio comunale abbia votato all’unanimità la mozione per sollecitare le farmacie comunali all’iniziativa. Era stato il consigliere di opposizione Rachele Nardini a proporre di portare al volto dell’assemblea la mozione promossa dalla Conferenza delle donne democratiche della Versilia.

“Sono stata felice – ha commentato Sabrina Nardini, consigliere alle Pari opportunità – che tutti abbiano accolto favorevolmente la proposta che per prima ho subito accettato perché è soprattutto nella collegialità e nell’unione, indistintamente dai colori politici, che si combatte il drammatico fenomeno di violenza di genere”.

“Ringrazio – conclude poi la Nardini – Marco Verona, amministratore e le farmacie comunali di Forte dei Marmi, che hanno subito aderito alla proposta attivandosi al fine di adeguare i loro registratori di cassa per stampare le dicitura sugli scontrini delle farmacie comunali. Purtroppo, il fenomeno della violenza in questo particolare e difficile periodo ha subito un evidente incremento ed è nostro dovere attivarci per quanto possibile per contrastare tale fenomeno”.