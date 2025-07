Falso allarme bomba su traghetto Livorno

Paura ieri nel tardo pomeriggio per un allarme bomba – giunto per telefono alla sede romana di Grimaldi – per un presunto ordigno segnalato a bordo della nave passeggeri Zeus Palace attraccata a Livorno alle 14.20 – che ha fatto scattare il dispositivo di emergenza nel porto toscano mentre la nave era in procinto di ripartire per Palermo, intorno alle 18.30, carica di passeggeri e auto. La nave ha subito sospeso la partenza.

Il traghetto non è stato evacuato: a bordo c’erano circa un migliaio di persone. La nave è stata spostata di accosto per consentire l’attracco di altri traghetti. Per i controlli sono stati attivati gli artificieri della polizia e richiesti anche due cani antiesplosivo dei carabinieri. Gli accertamenti sono stati coordinati dalla polizia. Il dispositivo di emergenza è scattato intorno alle 18:30.

Nessun ordigno a bordo del traghetto: ha dato esito negativo anche la terza verifica dei controlli sul traghetto Zeus Palace della Grimaldi. Le autorità hanno quindi concesso l’autorizzazione alla partenza.