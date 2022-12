Firenze, l’ex sede del Cnr di Rifredi torna a nuova vita dopo anni di abbandono, con una trasformazione residenziale del complesso e la realizzazione di una nuova viabilità ciclopedonale della zona.

Questo è quanto prevede la convenzione urbanistica dell’ex sede del Cnr di Rifredi che ha avuto oggi il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore all’urbanistica Cecilia Del Re.

La trasformazione, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, interessa l’area con ingresso da via Panciatichi angolo via delle Tre Pietre, dove si trova un edificio di consistenti dimensioni, in passato sede e proprietà del Centro nazionale di ricerca, oggi non più utilizzato dall’ente.

Per la trasformazione, il privato verserà al Comune una monetizzazione di oltre 300mila euro per la compensazione degli impatti. L’intera somma andrà a finanziare la realizzazione del marciapiede in via delle Tre Pietre in modo da creare un collegamento pedonale tra via Panciatichi e via Pescetti; e la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile tra l’area parcheggio di via Vasco de Gama e via delle Tre Pietre, lungo la ferrovia.

“Un nuovo intervento di recupero e valorizzazione che interessa il quartiere di Rifredi – ha detto l’assessore Del Re -, andando a rivitalizzare un’area che aveva da tempo perso ogni funzione e a migliorare la viabilità per pedoni e ciclisti nei pressi della stazione di Rifredi. Grazie agli oneri sarà infatti possibile realizzare nuovi percorsi e collegamenti utilizzabili dai cittadini”.