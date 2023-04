Eventi al Puccini Museum in occasione del Lucca Classica Music Festival

Gli appuntamenti al Puccini Museum partono sabato 29 aprile e vanno avanti fino al primo maggio, il tutto è organizzato nell’ambito del Lucca Classica Music Festival.

Il Puccini Museum è la casa natale di Giacomo Puccini, al suo interno ci saranno varie proproste nell’ambito della manifestazione Lucca Classica Music Festival. Si inizierà sabato 29 aprile, alle ore 11 e 12, con la possibilità di partecipare alla visita guidata del Piccini Museum – casa natale di Giacomo Puccini condotta dagli studenti delle classi Ie e Ib della scuola secondaria di I grado ‘Leonardo da Vinci’ nell’ambito del percorso didattico Puccini a scuola – Guida per un giorno.

In seguito nel pomeriggio, alle 15:30, presso la Casermetta San Colombano si svolgerà Cowboys all’opera, un laboratorio dedicato all’opera per bambini dai 6 ai 12 anni. In particolare sarà un’occasione per far conoscere la Fanciulla del West e anche far capire come il compositore ha portato il Far West nei teatri d’opera ben prima che inventassero i film western.

Il 30 aprile, sempre presso la Casermetta, è possibile visitare l’Opera in cartellone, mostra di elaborati realizzata da alcune classi della scuola secondaria di I primo grado ‘Leonardo da Vinci’ e del liceo di scienze applicate Polo scientifico tecnico professionale ‘Enrico Fermi’ nell’ambito del progetto didattico Puccini a scuola. Altro appuntamento, l’1 maggio alle 12 con una visita guidata inclusa nel prezzo del biglietto del Puccini Museum – Casa natale.