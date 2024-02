Europa Verde-Firenze: inutile e strumentale la polemica sull’aeroporto 

Egidio Raimondi, co-portavoce Europa Verde Firenze “chiunque amministrerà Firenze a questo punto non potrà incidere molto: con il parere del Ministero, della questione aeroporto se ne riparlerà se va bene tra qualche anno”

“Una discussione inutile e anche strumentale” lo dichiara senza mezzi termini Egidio Raimoindi, co-portavoce Europa Verde- Verdi Firenze in merito alle ultime polemiche ‘elettorali’ circa il futuro di Peretola . “Da un po’ di tempo assistiamo, abbastanza attoniti, a una discussione a tratti surreale sull’aeroporto di Peretola, che è tornato a essere tema centrale della campagna elettorale per le amministrative di Firenze, ancor più dopo il parere della Sottocommissione VIA rilasciato nei giorni scorsi” dice Raimondi. “Inutile -aggiunge Raimondi- perché il tema è nazionale, e semmai regionale, e chiunque amministrerà Firenze a questo punto non potrà incidere molto. E poi perché, con il parere del Ministero, se ne riparlerà se va bene tra qualche anno. Nel frattempo un aeroporto c’è e ne va migliorato l’impatto con tutte quelle necessarie mitigazioni che vadano incontro alle giuste aspettative degli abitanti di Peretola e di Brozzi, e minimizzino gli effetti che già ora i voli producono su quel quadrante di città. Oltre alla questione della messa a sistema con il Galilei di Pisa , per altri scali gestiti da un unico gestore, superando campanilismi che non hanno più senso nel Terzo millennio”.