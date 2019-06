Estate: -10% posti letto ad agosto in Asl Toscana Centro

Si riorganizza l’attività dei presidi ospedalieri dell’Asl Toscana centro nei mesi tra giugno e settembre. Su un totale di 2.581 posti letto ospedalieri, nelle settimane centrali di agosto non saranno disponibili al massimo il 10% dei letti mentre a luglio e settembre le chiusure saranno in percentuale ancora minore.

L’organizzazione programmata e la disponibilità del personale sanitario nella gestione dei turni, ha permesso a molti reparti di degenza di rimodulare i ricoveri in maniera progressiva o di lasciare invariata la disponibilità dei posti letto. E’ quanto rende noto la stessa Asl. Le attività interessate, invece, da una riduzione di attività dei posti letto sono: la chirurgia elettiva, interventi chirurgici, cioè, effettuati in situazioni di non urgenza che riguardano i reparti di Day Surgery e Week Surgery; l’area medica e in particolare all’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze la degenza ordinaria e il day hospital multidisciplinare; la pediatria/neonatologia ma solo su Prato; la terapia intensiva e subintensiva di Santa Maria Nuova di Firenze; solo per pochissimi letti anche la terapia intensiva e subintensiva dell’ospedale del Mugello e in parte (per lavori) anche quella del San Giovanni di Dio l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica di Prato e del San Giovanni di Dio a Firenze. Non sono previste chiusure per i presidi di San Marcello pistoiese e San Miniato mentre San Pietro Igneo di Fucecchio e il Palagi non avranno la disponibilità completa di letti chirurgici in un determinato periodo anche se continueranno sempre l’attività chirurgica programmata.

Area pistoiese – Al San Jacopo chiudono Day Surgery e Week Surgery per quattro settimane ad agosto (dal 5 al 31), ovvero su un totale di 424 posti letto, la riduzione nel periodo estivo si attesterà intorno al 5% circa dei posti letto. Resta invariata l’attività negli altri reparti. Al S.S. Cosma e Damiano di Pescia gli stessi reparti, Day e Week Surgery, chiudono prima (progressivamente dal 15 luglio al 1 settembre) con una riduzione anche qui intorno al 5% dei posti letto. Nessuna variazione per il momento è prevista per i posti letto in Osservazione Breve Intensiva (Obi), ma la direzione sanitaria di presidio in accordo col dipartimento emergenza/urgenza valuterà la situazione costantemente; in caso di chiusure la funzione di Obi sarà assicurata con i letti della degenza del dipartimento medico.

Area empolese – Al San Giuseppe di Empoli chiude solo il reparto ortopedico-chirurgico di degenza breve da metà luglio a fine agosto per complessivi 14 posti letto. I posti letto in area empolese sono 471 di cui 405 all’ospedale San Giuseppe. Al San Pietro Igneo di Fucecchio dal 4 agosto al 1 settembre nell’area dell’artroprotesi non saranno disponibili 38 posti letto. Nessuna riduzione di attività per i 28 posti letto dedicati a nefrologia e alla riabilitazione all’ospedale degli Infermi di San Miniato. Area fiorentina – San Giovanni di Dio -Riduzioni dell’attività sono previste al San Giovanni di Dio per il Day Hospital con la riduzione da 8 a 2 posti letto (dal 5 al 25 agosto) e con chiusura per 4 giorni dal 12 al 18 agosto. In Medicina su 90 posti letto, l’attività si riduce per 4 posti letto ma per la Medicina setting A e D, i posti letto aumentano di 6 unità. Chiusure al Week Surgery del San Giovanni di Dio dal 22 luglio al 1° settembre mentre nella terapia subintensiva cardiologica si passa da 4 a 2 posti letto da luglio e fino ai primi di agosto e ad 1 solo posto letto dal 5 agosto al 1 settembre. Al Santa Maria Annunziata la riduzione dei letti per gli interventi chirurgici programmati da luglio e fine a settembre, porterà progressivamente i 38 posti letto, prima a 24, poi a 10, per poi tornare a 24 posti letto dal 2 al 22 settembre.

Al Serristori di Figline Valdarno 43 posti letto di area medica (di cui 8 per ricoveri chirurgici) passano a 35 per le prime due settimane ad agosto, dopodiché fino a settembre tornano ad essere 43. Chiude, invece, la linea chirurgica dal 1 luglio al 1 settembre con 8 dei 15 posti letto che si trasferiscono in area medica. Tutto invariato nell’ospedale del Mugello che da luglio a settembre chiude l’attività dei 13 posti letto del Week Surgery. Al Santa Maria Nuova di Firenze dei 16 posti letto della chirurgia elettiva che chiude dal 22 luglio al 1° settembre, 7 vengono ridistribuiti in Medicina B mentre la rianimazione sub intensiva riduce l’attività di 2 posti letto da metà luglio a settembre. Al Palagi l’attività chirurgica di Day Surgery e Day Hospital si interrompe nelle settimane centrali di agosto. L’Hospice Oblate chiude da lunedì 10 giugno a fine agosto.

Area pratese – Per quanto riguarda le degenze mediche, il Santo Stefano (567 posti letto) riduce l’attività passando a 42 dei 56 posti letto assegnati per ciascuno dei settori 2 e 3. Chiude dal 22 luglio all’8 settembre il settore 1 delle degenze chirurgiche (22 posti letto) mentre per il settore 6 nel mese di luglio l’attività si riduce progressivamente dal 1 al 28 luglio di 7 posti letto, dal 29 luglio al 1 settembre di25 posti letto. Ad agosto e fino all’8 settembre i posti letto disponibili per le degenze chirurgiche saranno quindi 22. Sub intensiva e cardiologia passano da 20 a 16 posti letto da lunedì 10 giugno al 22 settembre mentre Neonatologia, pediatria e Tin da 34 a 26 posti letto a partire da lunedì 10 giugno e fino a metà settembre.