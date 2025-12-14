Controradio Streaming
ToscanaCronacaEsplode ordigno rudimentale, danni a cabina elettrica nel Fiorentino
ToscanaCronaca

Esplode ordigno rudimentale, danni a cabina elettrica nel Fiorentino

By Redazione
carabinieri

Un’esplosione ha danneggiato ieri sera un cabina elettrica nei pressi di un immobile a Borgo San Lorenzo (Firenze): secondo quanto spiegato dai carabinieri a provocarla è stato un petardo ad alto potenziale/ordigno rudimentale.

Tutto è avvenuto verso le 23 in via P.Nelli da Rabatta.    Ignoti presumibilmente, secondo quanto ricostruito, hanno collocato il petardo/ordigno rudimentale nella cabina elettrica situata sul muretto perimetrale di un ex palazzo ferrovieri ed ex centro di accoglienza, situato non lontano dalla stazione ferroviaria di Borgo, da anni dismesso e recentemente acquistato all’asta da un’azienda di Roma. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno visionando anche le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza in strada. Al momento non esclusa alcuna ipotesi su quanto accaduto.    A circa 500 metri di distanza rinvenuto anche un contenitore per il vetro danneggiato, si pensa a seguito dell’esplosione di un altro petardo.

