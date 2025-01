Epifania: la domenica al museo dei luoghi della Direzione regionale Musei nazionali Toscana

Molti musei della Direzione regionale della Toscana saranno aperti per l’epifania e domenica 5 gennaio gratis per la Domenica al museo con le numerose mostre temporanee appena inaugurate e ancora in corso.

Al Museo archeologico nazionale di Firenze sarà possibile visitare la mostra a cura di Daniele Federico Maras “Visioni di miti e riti etruschi a Firenze” una mostra a cura di Daniele Federico Maras. Una sorprendente ‘pinacoteca’ figurata recuperata nell’estate del 2019 dalla Guardia di Finanza, nel corso di un’operazione di contrasto al commercio clandestino di reperti archeologici. Gli straordinari reperti sono stati prodotti nei decenni finali del VI secolo a.C. in un’officina della città etrusca di Caere (odierna Cervereri), probabilmente per decorare le pareti di un tempio. L’esposizione si completa con un piccolo ma prezioso frammento di lastra dipinta con un “Viaggiatore etrusco” acquistato dalla Fondazione Luigi Rovati di Milano nel 2020, presso una casa d’aste di New York, con l’intento dichiarato di cederlo allo Stato italiano, e consegnato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale.

Nella Villa medicea di Poggio a Caiano è esposta nella sala del Fregio si potrà ammirare in tutte le giornate di apertura festive in programma La Visitazione del Pontormo. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

Arezzo celebra l’anniversario Vasariano con tre mostre al Museo di Casa Vasari “Il disegno fu lo imitare il più bello della natura”. La casa, i disegni, le idee: Giorgio Vasari e la figura dell’intellettuale architetto; al Museo archeologico nazionale Gaio Cilnio Mecenate “I Vasari “vasai” e la produzione ceramica aretina di età antica e al Museo nazionale d’Arte Medievale e Moderna “Alcuna cosa fuor dell’uso comune”. Il Convito per le nozze di Ester e Assuero di Giorgio Vasari che completano la mostra internazionale “Vasari. Il teatro delle Virtù” a cura di Cristina Acidini con la collaborazione di Alessandra Baroni in corso alla Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea e nei suggestivi spazi dell’ex Chiesa di Sant’Ignazio.

Inoltre il Museo di Casa Vasari e la Basilica di San Francesco si potranno visitare con le nuove audio/video guide in LIS “I Segni dell’Arte”.

Apertura straordinaria gratuita a Pistoia – Complesso ed ex chiesa del Tau per la mostra “Marino e Pistoia: di nuovo insieme” il 4, 5, 6 gennaio 2024, dalle 10 alle 18 fino a esaurimento posti. Tra le iniziative di Pistoia Città del Natale, promossa dalla Fondazione Marino Marini, in collaborazione con Comune di Pistoia e Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura e il sostegno della Fondazione Caript.

A Chiusi al Museo nazionale etrusco sarà ancora possibile visitare la mostra fotografica di Marco Rubegni “Lo stato delle cose“ prorogata fino al 6 gennaio 2025.

Anche i Musei Nazionali di Pisa Palazzo Reale e San Matteo ampliano la possibilità di visita per tutti con le nuove guide multimediali audio video nella Lingua dei segni italiana e il Museo nazionale di San Matteo ospita fino al 5 gennaio 2025 il “polittico” realizzato dagli utenti dei centri diurni della Salute Mentale.

Tutte le informazioni e dettagli su orari e modalità di ingresso su Musei Toscana