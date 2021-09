Entre Dos Mundos 2021

“Per la IV edizione del Festival di Cinema dell’America Latina Entre Dos Mundos abbiamo preparato un programma ricco e articolato con l’intento di offrirvi un’immagine quanto più esaustiva di ciò che la cinematografia dell’America Latina, dal Messico al Brasile, sta producendo in questo momento particolarmente delicato. Per mostrarvi il talento dei suoi protagonisti, quest’anno si torna in sala mantenendo anche la programmazione online. In questo 2021, l’anno di Dante, non potevamo non celebrare i 700 anni dalla morte del sommo poeta che tanto ha influenzato la letteratura, e di conseguenza, il cinema dell’America Latina. Abbiamo voluto partecipare ai festeggiamenti intitolando questa IV edizione Dante Entre Dos Mundos“.

Primo appuntamento martedì 16 settembre con Los sonámbulos ore15:00 Regia di Paula Hernández. Una donna, Luisa, e sua figlia sonnambula di 14 anni, in pieno risveglio. Un matrimonio sull’orlo di una crisi silenziosa. Una famiglia conservatrice ed endogamica. Nonna, fratelli e cugini. Estate, sudore, alcol, tradizioni. Corpi nudi, corpi che cambiano e lo sguardo su questi nuovi corpi. Una festa di Capodanno nella casa storica della famiglia è il recinto caldo e necessario per il risveglio dei sonnambuli.