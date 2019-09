Empoli: ucciso da pirata della strada, indagato un commerciante

Il titolare di un’attività commerciale empolese è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso nell’ambito dell’inchiesta della procura di Firenze sulla morte di un 23enne senegalese, travolto e ucciso da un pirata della strada, nelle prime ore del giorno del 25 settembre scorso a Empoli.

Il ragazzo si stava percorrendo la strada extraurbana secondaria Variante di Molin Nuovo in sella a una bicicletta, per raggiungere la ditta dove lavorava, quando è stato travolto dal pirata della strada. All’indagato, su disposizione del pm Sandro Cutrignelli, è stato sequestrato un furgone di colore bianco per effettuare alcuni accertamenti sul veicolo, e sono stati notificati gli atti del procedimento per la nomina di un consulente di parte in vista dell’autopsia sul cadavere del 23enne.