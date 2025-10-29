Empoli: scoperti 41 falsi nutrizionisti e rete pseudo università

Esercizio abusivo della professione di nutrizionista: individuati dalla guardia di finanza di Firenze 41 persone prive dei requisiti previsti, operanti in diverse regioni d’Italia e sequestrati cinque studi professionali, nell’ambito di un’operazione denominata ‘Vera salus’.

Le indagini sono partite dall’individuazione di più strutture pseudo-universitarie con sede a Empoli e Montespertoli, nel Fiorentino, riconducibili ad un imprenditore toscano, che permettevano a numerosi frequentatori provenienti da tutta Italia di conseguire, tramite un ateneo svizzero appositamente costituito, presunti titoli accademici rilasciati online, tra cui una laurea in Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana.

Un confronto con il ministero dell’Università e della ricerca ha consentito ai finanzieri di accertare che tali enti non risultavano abilitati al rilascio di titoli aventi valore legale in Italia.

Sequestrata dai finanzieri di Empoli la sede delle pseudo-università, dove sono stati rinvenuti diplomi e tesi pronti per l’utilizzo, oltre all’oscuramento dei relativi portali web per prevenire ulteriori iscrizioni. Eseguite anche numerose perquisizioni in tutto il territorio nazionale con l’impiego di oltre 200 militari.

Gli indagati esercitavano abusivamente la professione presso studi medici attrezzati, palestre specializzate in body building o da remoto, direttamente dalle proprie abitazioni. Venivano somministrati piani alimentari personalizzati, si prescrivevano integratori, proteine, amminoacidi e, in alcuni casi, sostanze potenzialmente dopanti, esponendo i pazienti a concreti rischi per la salute.