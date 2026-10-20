Empoli: presentato progetto fattibilità per riqualificazione Castellani

L’Empoli calcio ha presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dello stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena a Empoli (Firenze).

Il prossimo passaggio sarà la conferenza dei servizi decisoria, chiamata a esaminare la documentazione e verificare il rispetto delle prescrizioni emerse nelle precedenti fasi dell’iter. In caso di approvazione, si potrà procedere con la gara per l’affidamento della concessione. La proposta, sviluppata dall’Empoli calcio attraverso un percorso di confronto con le istituzioni, prevede un investimento stimato tra i 55 e i 60 milioni di euro. Il piano contempla il rifacimento di tre dei quattro settori dell’impianto, l’eliminazione della pista di atletica e interventi di riqualificazione dell’area circostante, con l’obiettivo di rendere lo stadio più moderno e funzionale.

Il progetto arriva dopo la conclusione delle verifiche ambientali, che hanno escluso la necessità di sottoporre l’intervento alle procedure complete di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica, e dopo la chiusura, senza proposte concorrenti, della finestra di 60 giorni aperta dal Comune per consentire la presentazione di alternative.

“La presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica rappresenta un passaggio importante nel lavoro che stiamo portando avanti per la riqualificazione del nostro stadio”, ha dichiarato Rebecca Corsi, vicepresidente e amministratore delegato dell’Empoli Fc, sottolineando l’importanza del confronto con gli enti coinvolti. L’intervento guarda anche alla prospettiva di Euro 2032: il Castellani potrebbe essere preso in considerazione come struttura per gli allenamenti delle nazionali durante la manifestazione, un’opportunità che resta legata alla realizzazione del progetto