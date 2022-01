Empoli: incidente mortale, appello per ricerca testimoni

By

EMPOLI – La polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa ha diffuso un pubblico appello affinche’ possa mettersi in contatto con eventuali testimoni che hanno assistito, lo scorso 2 gennaio all’incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Valdorme a Empoli (Firenze), in cui ha perso la vita un 37enne di Montespertoli, Leonardo Guatteri.

Secondo le prime informazioni, nell’impatto non ci sarebbero stati altri veicoli coinvolti: dai rilievi sembra infatti che l’auto condotta da Guattieri sia sbandata carambolando contro il muretto esterno di un’abitazione, venendo poi la vittima sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo in un fossato.

“Chiunque abbia visto come e’ avvenuto l’incidente o abbia notizie utili in merito – si legge in una nota diramata dall’Unione dei Comuni – e’ pregato di contattare l’ufficio incidenti al numero 0571/757714”.