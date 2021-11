Empoli batte la Fiorentina 2-1

L’Empoli batte la Fiorentina in rimonta al ‘Castellani’ ribaltando il risultato in due minuti a ridosso del 90′.

I viola, in vantaggio al 7′ della ripresa con Vlahovic, si vedono raggiungere e poi superare grazie a un finale esaltante della squadra allenata da Aurelio Andreazzoli. Fa festa il pubblico empolese, attonita la curva viola, così come il presidente della Fiorentina Rocco Commisso che ha seguito la partita da uno skybox in tribuna dopo aver salutato i sostenitori fiorentini prima della gara a inizio partita.

L’Empoli fa un balzo in avanti in classifica raggiungendo l’Hellas Verona a 19 punti e attestandosi al nono posto. Fiorentina che vede sfumare la seconda vittoria consecutiva, dopo quella col Milan al ‘Franchi’, e un credibile avvicinamento alla zona nobile della graduatoria. Il risultato ha del clamoroso visto che i gol azzurri arrivano tra l’87’ e l’89’.

Fiorentina un po’ ingenua, dopo aver mantenuto il predominio non è riuscita a chiuderla dando l’opportunità all’Empoli di rimontare con Bandinelli e Pinamonti. La Fiorentina ha sempre dimostrato di poter spingere e affondare il colpo. Ma il primo tempo è terminato con uno 0-0 abbastanza scialbo, giocato a tratti sotto una forte pioggia. Al 6′ occasione per Biraghi che impegna Vicario dalla distanza col suo mancino. Quasi alla mezzora si fa vedere Zurkowski per la prima vera conclusione dell’Empoli: assist di Di Francesco ma è bravo Duncan ad anticipare il polacco. Da ex a ex: al 31′ Saponara salta Tonelli e apre il destro, ma anche : stavolta Vicario si distende e mette in corner. Occasione per Martinez Quarta che sbaglia e mette alto un bell’assist di Callejon. L’occasione più chiara per sbloccare il match arriva al 34′: cross di Bonaventura deviato da Parisi, palla sulla traversa. C’è tempo per l’infortunio di Zurkowski, sostituito da Haas poco prima dell’intervallo. A inizio ripresa Italiano inserisce Castrovilli per Duncan. Fiorentina più insidiosa. Ma alla fine è Vlahovic che trova la rete. Si va a prendere palla sulla trequarti, lancia e allarga per Callejon che restituisce per l’attaccante che da solo in area sbatte la palla in spaccata per lo 0-1. Siamo al 7′ e la sensazione, vista anche la reazione poco prepotente dell’Empoli, è che i viola siano entrati sul binario giusto. Al di là di una iniziativa di Di Francesco sono della Fiorentina le azioni più insidiose: Milenkovic su angolo e Bonaventura parato da Vicario. I cambi di Andreazzoli però decidono l’incontro. In particolare Bajrami e La Mantia danno la scossa. La rimonta azzurra inizia all’87’ con un arcobaleno ampio dalla destra di Stojanovic, Terracciano esce male e sbatte contro La Mantia.

La palla danza in mezzo all’area dove Bandinelli chiude il tap-in a porta sguarnita. Già il pareggio sarebbe un successo,a non passano due minuti e Pinamonti anticipa Odriozola su assist di Bajrami beffando Terracciano per il clamoroso 2-1. Sono tre punti gettati al vento dai viola, l’Empoli invece ritrova i tre punti persi nei finali delle gare col Genoa e di Verona. (ANSA).



