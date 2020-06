Emma Nolde (male) il singolo d’esordio

Dal 26 giugno su tutte le piattaforme digitali (male) il primo singolo di Emma Nolde, pubblicato su etichetta Woodworm/Polydor Universal Music. Intervista a cura di Giustina Terenzi

Emma, 19 anni, cantautrice toscana dalla forte personalità artistica, dà inizio così al suo progetto musicale a cui lavora da tempo insieme ai produttori Renato D’amico e Andrea Pachetti.

L’album verrà pubblicato nel 2020 su etichetta Woodworm/Polydor. Al Rock Contest Controradio 2019 si è aggiudicata il premio Ernesto De Pascale per la migliore canzone con testo in italiano per il brano “Nero Ardesia”.

ASCOLTA:

Emma Instagram

GUARDA IL VIDEO: