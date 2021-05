E “L’Ultima Volta” il nuovo singolo dei ROS – Ascolta l’intervista

Scoperti e lanciati nel Rock Contest 2016, dopo X Factor e tantissimi live, tornano i ROS con un brano coprodotto da Andrea Pachetti e Divi dei Ministri.

L’Ultima Volta è il nuovo singolo dei ROS, Camilla Lorenzo e Kevin, il power trio scoperto e lanciato nel Rock Contest 2016, dopo essersi fatto notare a X Factor ha proseguito la sua collaborazione con Manuel Agnelli e l’agenzia Vertigo, calcando anche palchi importanti, per poi chiudersi in studio a lavoro sul primo disco, anticipato da questo pezzo energico e provocatorio, coprodotto da Andrea Pachetti e Divi dei Ministri. Ascolta l’intervista a cura di Giovanni Barbasso.

ROS

Instagram | Facebook | Youtube | Spotify

Biografia:

Il progetto ROS prende vita agli inizi del 2015 a Montepulciano, in Toscana, e affonda le sue radici nella passione per i grandi gruppi come Nirvana, Rage Against The Machine, The White Stripes e per la musica indipendente italiana. Un trio formato da Camilla Giannelli (voce, chitarra elettrica), Lorenzo Peruzzi (batteria), Kevin Rossetti (basso elettrico) che si muove nella direzione di coniugare la lingua italiana alla sfera dell’alternative rock e all’attitudine punk. Per i tre arrivano presto i primi successi in ambito regionale con l’uscita di alcuni singoli autoprodotti, l’arrivo in finale al Rock Contest di Controradio 2016 (davanti ad una giuria composta, fra gli altri, da Alberto Ferrari dei Verdena, Colapesce, Iosonouncane, Giulio ‘Ragno’ Favero del Il Teatro degli Orrori ), una lunga gavetta di concerti in Toscana e non, fino alla partecipazione all’11esima edizione di X Factor Italia 2017, dalla quale escono semifinalisti con la pubblicazione di un EP con Sony Music Italy, dal titolo Rumore, e una stretta collaborazione con il loro giudice e coach Manuel Agnelli. Nel 2018 iniziano a lavorare con l’agenzia Vertigo, e partono per il Rumore in tour: 25 date in alcuni dei più importanti club e festival italiani con diversi opening act di rilievo (Afterhours, Marilyn Manson, Bad Religion, A Perfect Circle, Papa Roach) E’ di questo periodo il loro minilive negli studi di Controradio . Segue la pubblicazione di nuovi brani e la partecipazione a Sanremo Giovani. Dopo questo percorso i ROS decidono di chiudersi in studio di registrazione e prendersi tutto il tempo necessario per lavorare al primo disco ufficiale, un album che vuole provare a raccontare chi sono veramente. Prodotto da Andrea Pacchetti (produttore presso il 360 Music Factory) e Divi dei Ministri è in uscita nell’autunno 2021 e nasce dal bisogno intimo di esprimersi in maniera sincera e consapevole, dalla necessità di costruire un nuovo mondo in cui far vivere la loro musica in piena libertà. Il primo singolo estratto, L’Ultima Volta, è in uscita il 26 maggio 2021.