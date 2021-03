Ellas Vuelven a Soñar… Entre Dos Mundos.  Rassegna di cinema e incontri tematici

Il 27 e 28 marzo sarà visibile in streaming la rassegna Ellas Vuelven a Soñar… Entre Dos Mundos, una rassegna di film accompagnata da incontri tematici di approfondimento

L’obiettivo della rassegna è quello, da una parte di promuovere in Italia il cinema contemporaneo dell’America Latina e i suoi talenti emergenti. Ma anche far conoscere alcune delle problematiche più attuali e urgenti che affliggono quei paesi. Tante le tematiche attuali affrontate dalla rassegna: la lotta per la difesa dei diritti umani, la rivendicazione delle minoranze etniche, il coraggio delle donne e la loro voce critica rispetto a logiche sociali razziste e classiste di origine coloniale.

A fianco dei film, saranno presentati due incontri in diretta Facebook dal Cinema La Compagnia di Firenze. Due spazi di approfondimento e dibattito sui temi affrontati, alla presenza di ospiti speciali e dei registi. “In questi tempi difficili per tutti, siamo convinti che la cultura e la solidarietà possano essere un motore efficace per rimanere connessi anche nella distanza, continuando a nutrire il bisogno di informazione e conoscenza e creando nuove sinergie e collaborazioni, anche tra mondi lontani solo geograficamente” – affermano gli organizzatori.

La rassegna che si svolgerà nella piattaforma virtuale Più Compagnia del Cinema La Compagnia sarà interamente gratuita e i film visibili on demand durante tutti e due i giorni della rassegna. INFO/PROGRAMMA