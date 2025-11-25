Elephant Brain, “Almeno per ora” è il nuovo disco. L’intervista.

Scoperti dal Rock Contest nel 2019, la band perugina è una delle più riconosciute realtà del nuovo rock nazionale. Il nostro Giovanni Barbasso li ha intervistati in occasione del nuovo album e del tour che lo accompagna.

Anticipato dal singolo “Impareremo a perdere”, “Almeno per ora” è il terzo album in studio degli Elephant Brain, band che abbiamo scoperto come vincitori del premio Siae per la migliore composizione nell’edizione 2019 del Rock Contest di Controradio. L’album esce per Woodworm Label e arriva a tre anni di distanza da “Canzoni da odiare”, il disco che ha portato la band perugina a calcare i palchi di gran parte della Penisola confermandosi come una delle band più apprezzate della scena rock indipendente italiana.

Da novembre 2025 partirà “Almeno per ora – Club Tour” che li vedrà suonare nei principali club italiani.

Questo il calendario del tour prodotto e organizzato da Gemma Concerti:

15 Novembre, ROMA, Largo Venue

22 Novembre, BOLOGNA, Locomotiv Club

28 Novembre, TORINO, Hiroshima Mon Amour

12 Dicembre, PERUGIA, Urban

09 Gennaio, BERGAMO, Druso

10 Gennaio, PORDENONE, Astro Club

24 Gennaio, CERVIA, Rock Planet

27 Gennaio, MILANO, Santeria Toscana

Biografia della band

Gli Elephant Brain sono Vincenzo Garofalo, Andrea Mancini, Emilio Balducci, Roberto Duca, Giacomo Ricci. La band nasce a Perugia nel 2015, anno in cui registrano “Elephant Brain”, un EP interamente autoprodotto che gli permette di suonare in giro per l’italia e di arrivare in finale all’Arezzo Wave Umbria 2016. Nel dicembre 2019, dopo tre anni fuori dalle scene per la scrittura del nuovo disco, al Rock Contest si aggiudicano il Premio SIAE per la migliore composizione con il brano “Scappare Sempre”. Il 17 gennaio 2020 esce “Niente di speciale” il disco d’esordio co-prodotto dalla stessa band insieme a Jacopo Gigliotti (Fast Animals and Slow Kids) e distribuito da Libellula/Believe che raggiunge 5 MLN di ascolti.

Anticipato dai singoli “Anche questa è insicurezza” (in copertina della playlist Rock Italia), “Neanche un’ora sveglio” e “Come mi divori” (che li vede di nuovo in copertina su Rock Italia), il secondo disco della band, “Canzoni da odiare”, esce a novembre 2022 sempre per Libellula/Believe, seguito da un tour di 40 date sui palchi più importanti della Penisola. Nella primavera 2024 tornano dal vivo con due nuovi singoli, “Sto meglio” e “Una casa in cui tornare”. Nel 2025 la band entra nel roster di Woodworm Label e si mette a lavoro su nuova musica. Il 23 maggio 2025 esce “Benedici”, brano nato a quattro mani dall’incontro tra gli Elephant Brain e i Voina mentre a settembre è la volta di “Impareremo a perdere”, il singolo che ha anticipato il nuovo album.