Elba, danni e allagamenti per nubifragio

Dopo tre giorni di piogge di normale intensità, ma con fossi già pieni e terreno stamani intorno alle 11 un grosso nubifragio ha colpito l’isola d’Elba e, in particolare, Portoferraio (Livorno), causando danni e allagamenti nelle zone più a rischio con problemi alla circolazione viaria data da smottamenti su diverse strade provinciali.

Il sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini, conferma che dopo aver cessato di piovere la situazione sta tornando lentamente alla normalità.”Abbiamo sopperito abbastanza bene – dice Nocentini – nonostante per l’Elba fosse stata data allerta gialla, ma gialla non era e anzi era arancione e arancione consistente ed è la seconda volta che succede”.

“I ragazzi stamani infatti sono andati a scuola -ha proseguito il sindaco- ma per fortuna abbiamo gestito bene la situazione, con il pronto intervento per dirigere e indirizzare il traffico e anche perché qualche lavoro avevamo già iniziato a farlo. Certo che danni ci sono e li stiamo conteggiando, però forse meno di quelli dell’ultimo nubifragio. Nella zona del Carburo non ha allagato abitazioni, se non in parte limitata perché eravamo intervenuti con sacchi di sabbia. Anche gli allagamenti alla Sghinghetta sono stati abbastanza sotto controllo grazie a un pronto intervento sulla circolazione stradale”.

“Quello che è certo è che ora si deve intervenire perché ormai all’Elba questi eventi sono troppo frequenti. I progetti li abbiamo ora dobbiamo reperire le risorse” gah concluso Nocentini.