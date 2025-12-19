Controradio Streaming
Ven 19 Dic 2025
Controradio Streaming
ToscanaAmbienteElba, danni e allagamenti per nubifragio
ToscanaAmbienteCronaca

Elba, danni e allagamenti per nubifragio

By Domenico Guarino
maltempo Elba, foto archivio

Dopo tre giorni di piogge di normale intensità, ma con fossi già pieni e terreno stamani intorno alle 11 un grosso nubifragio ha colpito l’isola d’Elba e, in particolare, Portoferraio (Livorno), causando danni e allagamenti nelle zone più a rischio con problemi alla circolazione viaria data da smottamenti su diverse strade provinciali.

Il sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini, conferma che dopo aver cessato di piovere la situazione sta tornando lentamente alla normalità.”Abbiamo sopperito abbastanza bene – dice Nocentini – nonostante per l’Elba  fosse stata data allerta gialla, ma gialla non era e anzi era arancione e arancione consistente ed è la seconda volta che succede”.

“I ragazzi stamani infatti sono andati a scuola -ha proseguito il sindaco-  ma per fortuna abbiamo gestito bene la situazione, con il pronto intervento per dirigere e indirizzare il traffico e anche perché qualche lavoro avevamo già iniziato a farlo. Certo che danni ci sono e li stiamo conteggiando, però forse meno di quelli dell’ultimo nubifragio. Nella zona del Carburo non ha allagato abitazioni, se non in parte limitata perché eravamo intervenuti con sacchi di sabbia. Anche gli allagamenti alla Sghinghetta sono stati abbastanza sotto controllo grazie a un pronto intervento sulla circolazione stradale”.

“Quello che è certo è che ora si deve intervenire perché ormai all’Elba questi eventi sono troppo frequenti. I progetti li abbiamo ora dobbiamo reperire le risorse” gah concluso Nocentini.

Articolo precedente
Arcivescovo Firenze, messa di Natale nel carcere di Sollicciano

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31074Cronaca18654Politica4186Cultura & Spettacolo3838Diritti2624Sanità2532

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI