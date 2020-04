Firenze, è scomparso Andrea Mi, collaboratore prezioso ed un grande amico di Controradio.

Oggi per Controradio è un giorno di lutto e di dolore. Andrea Mi è morto, dopo aver combattuto a lungo, con tutte le sue forze, per restare in vita e superare la malattia del corpo. Controradio è una grande famiglia e tutti noi siamo profondamente addolorati come accade per una persona di famiglia.

In questi trent’anni Andrea ha dato alla radio una grande quantità di cose che hanno contribuito a renderla quella che è oggi. Oggi siamo affranti. Cerchiamo conforto nel nostro essere uniti più che mai, in un momento già difficile per tutti. E nel nostro essere uniti alla nostra comunità di ascoltatrici e di ascoltatori.

Le nostre trasmissioni – nei giorni a seguire – cercheranno di ricordare la persona, l’architetto, il giornalista, l’artista e le mille altre cose che Andrea è stato e che comunque continuerà ad essere.