È morto Sergio Staino

Era malato da tempo. Staino è stato, tra le altre cose, il Papà di Bobo ed ex direttore dell’Unità

È morto stamani in ospedale a Firenze Sergio Staino, 83 anni. Il vignettista, papà di Bobo ed ex direttore dell’Unità, era ricoverato da qualche giorno: da tempo era malato.

Staino si trovava al Dea di Torregalli per un peggioramento delle sue condizioni di salute. Dopo aver passato un anno difficile, per molti mesi ricoverato al Don Gnocchi, per i problemi iniziati a novembre 2022, non si era mai veramente ripreso. Ultimamente aveva patito le conseguenze di un ictus, era stato ricoverato e poi era riuscito a tornare a casa da Bruna, la sua amatissima moglie. Ma negli ultimi giorni c’è stata una ricaduta, probabilmente dovuta all’infezione da Covid che ha fatto di nuovo precipitare le sue già precarie condizioni.

Fumettista, disegnatore e regista italiano, Staino, dopo essersi laureato in architettura, ha insegnato nella provincia di Firenze. Successivamente si dedica al mondo dei fumetti debuttando con il personaggio che lo ha reso famoso, Bobo. Già direttore de L’Unità, ha ricevuto diversi premi tra i quali: Premio Satira Politica Forte dei Marmi (1984), lo Yellow Kid al Salone Internazionale dei Comics, il Premio Persea (2002) e il Premio Tenco (2016)