È morta anche la moglie dell’uomo deceduto ieri ad Arezzo nello scontro frontale fra la sua Skoda e una Porsche

Arezzo, seconda vittima nel tragico incidente stradale ad Arezzo dove una Porsche si è scontrata con un’auto, una Skoda, su cui viaggiava una famiglia di cui era morto un uomo di 56 anni nello scontro ed erano rimasti feriti in modo grave la moglie 50enne e il figlio 25enne.

Gianna Mori, 50enne, è morta nella notte all’ospedale fiorentino di Careggi. Rimangono gravi le condizioni del figlio 25enne, che però non sarebbe in pericolo di vita ed è ricoverato all’ospedale Le Scotte di Siena.

Entrambi erano in auto con la prima vittima, marito e padre, Francesco Diana, 56 anni. L’incidente c’è stato nel pomeriggio di martedì 9 maggio a Indicatore, alle porte di Arezzo. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia municipale di Arezzo la Porsche, guidata da un giovane che la stava riportando al proprietario dopo esser stato all’autolavaggio, si è scontrata frontalmente con la Skoda Fabia della famiglia. Il guidatore della Porsche è rimasto illeso.

L’urto è stato violentissimo e ha causato le vittime nella Skoda Fabia che sopraggiungeva nella direzione opposta. Per il marito non c’è stato niente da fare, è morto in ospedale Arezzo poco dopo il ricovero con l’ambulanza. Moglie e figlio sono stati portati con gli elicotteri del 118 a Firenze.