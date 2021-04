"È difficile prenotarsi sul portale per le persone anziane", riparte hub Mandela Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:41 Share Share Link Embed

Riparte la campagna vaccinale al Mandela Forum dopo lo stop della scorsa settimana

Grazie all’arrivo delle dosi di Astrazeneca, destinate alle persone settantenni. Le iscrizioni sul portale si chiuse dopo sole due ore esaurite le 15 mila dosi.

Le persone nate dal 1941 al 1951 per il vaccino, seguendo gli appuntamenti fissati per oggi e domani. Stamani nessuna coda davanti al Mandela c’erano una trentina di persone tra persone in attesa del vaccino, in attesa del proprio appuntamento. Molti dei quali accompagnati dai familiari che hanno raccontato le difficoltà vissute dai genitori per la prenotazione online del vaccino. Si è trattato di una caccia al vaccino online con difficoltà per riuscire a entrare nel sito al momento giusto ad esempio alcuni sono riusciti a prenotare solo per la moglie e non per se. E poi, soprattutto i figli sottolineano le difficoltà di uso del portale regionale.

Sono tanti i familiari che hanno accompagnato genitori o parenti settantenni dopo averli aiutati a prenotare online: “L’organizzazione è molto perfettibile”, spiega Serena che ha accompagnato i genitori, “siamo tutti registrati online per le bollette bastava contattare in ordine alfabetico per raggiungere tutti”.

“Sono del 1947 sono nella fascia fino a 79 anni”, racconta Franco che aspetta l’uscita della moglie dal Mandela, “sono riuscito a prenotare lei, giusto il tempo di stampare l’autorizzazione e poi le iscrizioni erano già chiuse”.

Poi, anche la confusione generata dalle notizie relative al blocco di AstraZeneca prima e poi di Johnson e Johnson. “Mi sono vaccinato il 24 di marzo e mi devo fare il richiamo il 16 di giugno. Oggi sono venuto ad accompagnare mia moglie è riuscita prenotarmi la mia figlia”, spiega Graziano, “Sono stato un po’ titubante a vaccinarmi con AstraZeneca, anche se poi si tratta di casi rari”.

Aperte le prenotazioni degli over 80 sul portale regionale della Toscana: da questa mattina gli ultraottantenni possono prenotare la propria somministrazione in uno degli hub a disposizione direttamente online.

Dal portale prenotavaccino.sanita.toscana.it sono invece scomparse le categorie professionali relative ai comparti sanità, scuola e forze dell’ordine perché, spiega la Regione, ora si procede per fasce di età a parte la finestra degli degli estremamente fragili che, se hanno ricevuto il codice tramite sms, possono prenotarsi. Oltre a questa finestra, c’è quella degli over 80 per i quali sono a disposizione online 25mila dosi Pfizer e quella di chi è nato tra il 1941 e il 1951 e che al momento non può prenotarsi perché mancano le dosi Astrazeneca. Sempre questa mattina è stato attivato anche il numero verde ‘Pronto vaccino’ che, nel giro di pochi minuti, aveva 800 chiamate in coda.

Le vaccinazioni per le persone settantenni proseguiranno oggi pomeriggio e domani.

Sentiamo le voci raccolte stamani davanti al centro vaccinale al Mandela Forum