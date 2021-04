Dosi Astrazeneca esaurite dopo due ore, agende chiuse in Toscana per 70/79enni

Riaperta e sold out in meno di 2 ore sul portale regionale per la prenotazione del vaccino AstraZeneca per i nati dal 1941 al 1951. La vaccinazione, precisa la Regione Toscana, avverrà nei giorni di venerdì 16 e sabato 17 aprile, su appuntamento nel punto vaccinale prescelto in fase di prenotazione.

“Il portale e’ chiuso, le dosi di AstraZeneca inviate oggi e disponibili sul portale erano solo 15.000. Abbiamo bisogno di piu’ vaccini”. Lo ha comunicato sul suo profilo Facebook il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani dopo che quest’ultimo nel primo pomeriggio di oggi (15 aprile ndr) aveva annunciato sempre tramite social l’apertura del portale per la prenotazione del vaccino per i nati fra il 1941 ed il 1951.

“Nonostante le numerose proposte avanzate dalle opposizioni, la campagna vaccinale toscana non ha subi’to un cambio di passo. Le prenotazioni dei vaccini per le persone che hanno tra i 70 e i 79 anni non puo’ trasformarsi in una vera e propria ‘caccia alla dose’. Oggi (15 aprile ndr.) il portale della Regione e’ stato aperto poco piu’ di un’ora e mezza. Sappiamo che cio’ e’ dovuto alla quantita’ di Astrazeneca arrivato in Regione, ma non e’ una spiegazione sufficiente. Con questo sistema sono totalmente svantaggiate le persone sole, quelle che non hanno dimestichezza con il web e i settantenni che abitano in zone della Regione mal servite dalle strutture informatiche. Giani e Bezzini devono rivedere le modalita’ di prenotazione del vaccino anti Covid”. E’ quanto dichiarato da Francesco torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano.

La vaccinazione avverrà nei giorni di venerdì 16 e sabato 17 aprile, su appuntamento nel punto vaccinale prescelto in fase di prenotazione. Le dosi a disposizione dei 70-79enni sono 15mila, grazie alla consegna di una fornitura di 9.900 unità di Astrazeneca alle quali la Regione Toscana ha aggiunto altre 5.100 rimaste dalla precedente fornitura. Ad oggi (15 aprile ndr), le persone over 70, che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca, sono in tutto 143.797.