Droga: spaccio di cocaina in Valdinievole, 4 ai domiciliari

Spaccio di cocaina in Valdinievole concluso con quattro domiciliari. Durante le indagini i militari hanno documentato circa 500 cessioni di stupefacenti

Avevano creato una vera e propria rete dello spaccio in Valdinievole (Pistoia). Questa garantiva ai ‘clienti’ di non rimanere mai ‘a secco’ di dosi di cocaina e, in misura minore, di hashish. Ma i carabinieri della compagnia di Montecatini (Pistoia), insieme al nucleo cinofili di Firenze, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari agli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone dedite allo spaccio di stupefacenti.

I destinatari delle misure cautelari sono un 31enne e un 29enne di Larciano (Pistoia), il primo già noto alle forze dell’ordine, un 49enne di Lamporecchio (Pistoia) e un 36enne senza fissa dimora. I militari, nel corso dell’indagine, hanno documentato non meno di 500 cessioni di dosi di droga.