Droga: giocavano alle slot soldi spaccio, arrestati

Avrebbero speso i soldi che ricavavano dallo spaccio di droga per giocare alle slot machine nelle sale da gioco, arrivando a perdere a tal punto da non aver poi il denaro per pagare i loro fornitori di stupefacenti. E’ quanto hanno ricostruito i carabinieri che hanno smantellato una banda dedida allo spaccio di droga tra Siena e Firenze: dodici le misure di custodia cautelare. Le persone coinvolte hanno nazionalità italiana e albanese.

Secondo i carabinieri, gli spacciatori sarebbero tutti ludopatici e avrebbero perso fra i 2 e i 3mila euro di media ciascuno ogni sera con punte fino a 15mila euro. Dalle intercettazioni è emersa la paura degli spacciatori di poter essere vittima di ritorsioni per i debiti accumulati e la ricerca continua di armi per potersi difendere in caso di eventuali aggressioni. In una delle macchine fermate dai carabinieri è stata ad esempio ritrovata una pistola semiautomatica con la matrice abrasa. Nell’intera operazione sono state denunciate 19 persone, uno dei componenti della banda tra gli arrestati al momento è ricercato mentre 65 sono i capi di imputazione contestati.