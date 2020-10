Donne con minori in Casa famiglia, i dieci anni di attività della Cooperativa Chicco di grano

Durante il Lockdown non si è fermata l’attività di sostegno e tutela di donne con minori in difficoltà da parte della Cooperativa sociale Chicco di grano che proprio oggi compie dieci anni di attività in convenzione con la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest.

“Abbiamo aperto altre strutture di accoglienza sul territorio proprio in questi ultimi mesi in cui sono aumentati i casi di donne maltrattate bisognose di uscire dal contesto domestico per ricevere aiuto”, ci spiega Ilenia Moscardini, presidente della Cooperativa che attualmente ospita 10 nuclei in tre Case famiglia.

Chicco di grano nel rispetto della sua mission focalizzata sulle donne, accoglie in Casa famiglia donne con bambini in stato di disagio economico e sociale o provenienti da maltrattamenti, questo servizio è svolto in convenzione con la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest. Tale Convenzione (Rep. n. 95 del 30/09/2016) ha per oggetto la realizzazione di progetti abitativi “assistiti” in favore di donne sole/madri con figli finalizzati alla loro autonomia e al reinserimento nel contesto sociale e prevede l’accoglienza di donne sole/ madri con figli che hanno bisogno di tutela ed sostegno. Inoltre accoglie donne e minori inviate dai servizi sociali del Comune di Firenze e dai comuni limitrofi. Nel 2019 sono state ospitate in casa famiglia 17 donne con 21 minori. Dal 2014 accolte oltre 80 donne e 112 minori.

Per ciascun nucleo donna/bambino Chicco di grano stabilisce dei percorsi personalizzati in collaborazione con i servizi sociali, che le aiuti a tornare autonome ed uscire dalla violenza che subita.

Chicco di grano attualmente svolge la propria attività in tre case famiglia, Casa Stella nel Comune di Empoli (FI), Casa Aurora nel Comune di Campi Bisenzio (FI) e Casa dell’Ospitalità nel comune di Sesto Fiorentino (FI).

