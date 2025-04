Domenicalmuseo: Galleria dell’Accademia aperta gratuitamente domenica 4 maggio

Domenica 4 maggio 2025 la Galleria dell’Accademia di Firenze sarà aperta gratuitamente al pubblico grazie alla #domenicalmuseo, l’iniziativa realizzata e promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito la prima domenica del mese nei musei e nei parchi archeologici statali.

Un’occasione unica per poter ammirare le collezioni della Galleria, tra i musei più visitati al mondo con il David di Michelangelo e i Prigioni, le collezioni di dipinti a fondo oro realizzati tra il Duecento e il primo Quattrocento, le importanti opere cinquecentesche, pale d’altare realizzate tra il XVI e il XVII secolo e una selezione di capolavori dei maestri ottocenteschi. Oltre alla splendida Gipsoteca con la collezione di modelli e calchi in gesso di Lorenzo Bartolini e del suo allievo, Luigi Pampaloni e, non ultimo per importanza, il Museo degli strumenti musicali che ospita esemplari unici provenienti dalle collezioni private dei granduchi di Toscana, i Medici e i Lorena.

In occasione della Festa dei Lavoratori, giovedì 1° maggio, il museo sarà regolarmente aperto al pubblico, dalle ore 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20).

In occasione della domenica gratuita non è possibile prenotare, mentre la prenotazione resta attiva, invece, e fortemente consigliata per tutti gli altri giorni (al costo di 4 euro) disponibile tramite call center al numero di telefono +39 055 294883 oppure online sul sito ufficiale del Museo al seguente link:Visita – Galleria dell’Accademia di Firenze