Disordini all’interno della Giunta: Nardella attende la smentita della Del Re sulla tramvia in Duomo. “Rapporto di fiducia viene a meno”

Firenze, dopo essersi dissociato dalle parole dell’assessore all’urbanistica della sua giunta, il sindaco Nardella invita, Cecilia Del Re a smentire ciò che ha detto sulla tramvia nel cuore del centro storico: “Occorre massima chiarezza di fronte ai cittadini”.

Proprio stamattina il sindaco di Firenze Dario Nardella si è dissociato dalle parole dell’assessore all’urbanistica in carica Cecilia Del Re tramite un comunicato del suo ufficio stampa. “Non ho intenzione di riaprire con la mia amministrazione il tema del passaggio della tramvia dal Duomo si leggeva nel comunicato di Nardella.

In una nota pomeridiana è stato aggiunto dal sindaco Nardella: “Come ho già detto questa mattina in giunta all’assessore Del Re e a tutti gli altri colleghi, di fronte ad una notizia così grave come l’annuncio di un cambio di programma su una scelta strategica e complessa della città quale il sistema tranviario e il passaggio della tramvia da Piazza del Duomo occorre la massima chiarezza di fronte ai cittadini che ci hanno votato.”

“Pertanto mi aspetto da Cecilia una secca e inequivocabile smentita di aver sostenuto questa ipotesi in dichiarazioni o interlocuzioni con la stampa, – ha detto poi il sindaco – altrimenti viene meno il rapporto di fiducia tra noi visto il mio compito di sindaco di guidare una giunta da me nominata e di cui porto la responsabilità e di amministrare la città con il mandato pieno e chiaro che mi è stato dato dai cittadini fino all’ultimo giorno”. “I fiorentini ed io stesso – ha continuato Nardella – abbiamo il diritto di sapere se ciò che è stato riportato dai media oggi è il pensiero di Cecilia o se è un invenzione della stampa”.

Dario Nardella ha espresso quindi un forte disaccordo con le parole dell’assessore, con la quale era sembrata esserci sempre stata una sintonia e comunicazione. Ieri, Cecilia Del Re aveva fatto delle dichiarazioni in Consiglio Comunale riguardo la tramvia, esprimendo la sua volontà di far sì che la tramvia in futuro collegasse “la zona maggiormente frequentata dal maggior numero di lavoratori, così come deve arrivare fino al cuore del centro storico per non rendere quella che oggi è la zona più pedonale d’Europa la zona più inaccessibile d’Europa”.