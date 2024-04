Disforia di genere: Careggi sotto attacco della Destra

FI, ‘a Careggi più grande scandalo sanità toscana’. Coordinatore Stella: ‘Assessore avrebbe già dovuto dimettersi’

“Quello di Careggi, il fatto che nessuno abbia controllato, è il più grande scandalo della sanità toscana” e l’assessore toscano Simone Bezzini “avrebbe già dovuto rimettere immediatamente le dimissioni al Consiglio regionale”. Lo ha affermato Marco Stella, coordinatore regionale di Forza Italia e capogruppo nel Consiglio regionale, sul Centro per la disforia di genere nell’ospedale fiorentino.

Stella lo ha detto a margine della presentazione di nuovi candidati per le elezioni Comunali di Firenze. “Nella risposta all’interrogazione parlamentare ci sono passaggi che evidenziano la mancanza di supporto psichiatrico ai minori come previsto dalla direttiva Aifa”, risposta, aggiunge Stella, “che era stata inviata mercoledì alla Regione. Quindi il governatore Giani e l’assessore alla Sanità non solo non sanno quello che succede a Careggi, ma neanche quello che accade nei propri uffici”.

“Careggi – sottolinea ancora il capogruppo di Forza Italia – non ha fornito al ministero i dati per valutare gli effetti di un farmaco che serve per curare casi molto gravi di tumore alla prostata e di cui non si conoscono le conseguenze se applicato alla disforia di genere. Questo per noi è un tema dirimente”.

Di “elementi di preoccupazione”, parla la vicesegretaria nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini. “Da quello che è emerso – ha affermato nella stessa cicostanza – ci sono state delle imprudenze, adesso toccherà al governo prendere le opportune iniziative”. “Cerchiamo di concentrarci sulla sostanza di quanto accaduto che ci auguriamo venga verificato nella sua completezza – ha poi detto in merito alla polemica sulla consegna della relazione degli ispettori del ministero della Salute alla Regione -. Noi non siamo mai andati oltre l’evidenza dei fatti, seguiamo con rispetto e attenzione questa fase che è ancora di ulteriori verifiche. Poi commenteremo al momento opportuno”.

– “Vedo che il presidente Giani continua a fare il furbo. Sugli errori del Careggi ho ricevuto una risposta formale e ufficiale del Ministro della Sanità che replicava a una mia interrogazione. Informo Giani che è diritto del parlamentare svolgere l’attività ispettiva, ossia presentare interrogazioni e interpellanze, ed è dovere del governo rispondere. E’ esattamente quello che è avvenuto” questo quanto dichiara invece il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“Apprendo dai comunicati del Ministero della Salute che un’altra risposta, con notizie immagino analoghe ma con documenti probabilmente più ampi, è stata inviata mercoledì dal Ministero stesso alla Regione Toscana” aggiunge Gasparri.

Che prosegue “questi i fatti. Chi è poco sincero, poco trasparente e poco efficiente è Giani e con lui l’intera Regione Toscana e l’assessore alla sanità, che farebbe meglio a dedicarsi ad altre cose, e chi dirigendo Careggi non ha garantito il rispetto di quelle prestazioni di assistenza psicoterapeutica specializzata per l’infanzia richieste dall’AIFA e dalla Commissione bioetica” .

“Per quanto mi riguarda vado avanti e non mi faccio certo condizionare né intimidire da personaggi come lui. Buon lavoro, visto che ha molte cose da aggiustare nella sanità toscana e in particolare al Careggi. Per quanto riguarda alcune associazioni lgtb, fanno una speculazione ideologica alla quale non mi presto e alla quale non sono interessato” conclude Gaspearri