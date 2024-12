Disegnate svastiche su delle sedie nell’auditorium del Palazzo di Giustizia di Firenze

Sono state trovate dentro l’auditorium del palazzo di giustizia. L’Ordine dei legali: “Vergogna, chi è stato non merita di considerarsi un nostro collega”

Svastiche nell’auditorium Adone Zoli, al palazzo di giustizia di Firenze. E’ accaduto la scorsa settimana, durante un convegno nell’auditorium che ospita eventi per gli avvocati ed esperti in materie giuridiche. In particolare gli incontri si sono svolti uno martedì e uno giovedì scorsi. “Vergogna. Sembra impossibile eppure è accaduto – commenta il presidente dell’Ordine degli avvocati Sergio Paparo -. Nella nostra comunità, di persone adulte, consapevoli, che non svolgono una professione qualsiasi, che si battono per i diritti di tutti, c’è chi è capace di fare questi gesti. Di nuovo, come se la storia non avesse lasciato segni. Proviamo pena per chi l’ha fatto, davvero pena. Chiunque sia stato non merita di sedere in questo luogo, né di considerarsi un nostro collega”. A scoprire le svastiche disegnate su due sedie sono stati venerdì scorso gli addetti alle pulizie. Non e’ escluso che il Consiglio dell’ordine decida di presentare una denuncia per apologia di reato