Presidente di Liberamente Abile Sport e Viaggi: “Nel centro di Firenze ci sono ancora dei problemi di accessibilità”

Firenze, in vista della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si tiene il 3 dicembre, diverse iniziative sono state organizzate e sono in programma in città.

Fra i tanti eventi in programma si è svolta oggi, mercoledì 30 novembre, ‘Per una cultura accessibile’, un tour nel centro di Firenze con partenza dalla Gallerie degli Uffizi e arrivo fino a Palazzo Pitti che ha messo in luce le molteplici difficoltà che una persona con disabilità può riscontrare anche nei brevi percorsi. L’evento è stato organizzato da Marco Becattini, presidente di Liberamente Abile Sport e Viaggi, insieme ad altre sigle e associazioni, come l’Associazione dipendenti Ministero Interno e Assofly Onlus.

Per l’occasione e in vista della giornata della disabilità, il presidente Becattini ha sottolineato come “Nel centro di Firenze ci sono ancora dei problemi di accessibilità, soprattutto in alcuni dei monumenti storici. I musei sono perfetti, ma il percorso, prendendo a esempio il tragitto Uffizi-Pitti, come abbiamo dimostrato è spesso difficile per chi come me è in carrozzina”. Infatti, durante l’itinerario proposto, nell’affrontare le prove presentatesi davanti, i partecipanti hanno evidenziato barriere mettendo in luce gli “ostacoli che ogni giorno vivono le persone con disabilità” nei loro spostamenti tanto da ridurre ulteriormente i loro margini di vita autonoma e indipendente.