Disabili, risorse straordinarie in Toscana per l’inclusione scolastica

Dalla Regione Toscana un contributo straordinario di 1,4 milioni di euro, aggiuntivi, a favore di Province e della Città metropolitana di Firenze, per potenziare i servizi di trasporto e assistenza educativa per studentesse e studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado.

“Siamo soddisfatti di queste risorse e ringraziamo il presidente Giani e l’assessora Nardini per l’attenzione a una questione molto delicata – dichiara il presidente di Upi Toscana Gianni Lorenzetti – ma soprattutto perché il presidente Giani ha dato fiducia alla nostra associazione per trovare una quadra sui fabbisogni che sembrava impossibile, tra lo scetticismo di molti”. Il contributo straordinario è stato suddiviso in 541.818 euro ciascuno alle province di Pisa e Livorno e 316.363 euro alla Città Metropolitana di Firenze e consentirà di garantire servizi essenziali che erano già stati interrotti o erano in procinto di esserlo. “Come Provincia di Livorno – dichiara la presidente Scarpellini – siamo soddisfatti del risultato ottenuto, grazie al lavoro serio di Upi, al grande senso di responsabilità dei colleghi presidenti di provincia e alla generosità della Regione”. Parole analoghe da Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa. “Quando le questioni dei più svantaggiati diventano problemi di tutti, a prescindere dai colori politici, è li che inizia il valore concreto delle istituzioni, come dimostrato in questo caso”. Per il consigliere delegato della Città metropolitana Nicola Armentano, “dopo aver registrato molte difficoltà anche nella nostra area la quota spettante potrà risolvere le problematiche esistenti. Avviando misure di questo tipo siamo letteralmente sulla buona strada per dare risposte concrete ad una questione che necessita di attenzione crescente”.