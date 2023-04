Direttrice dei Musei del Bargello D’Agostino si dice ‘dispiaciuta’ del suo fine mandato a novembre

Riferendosi alla scadenza del suo mandato ai Musei del Bargello, Paola D’Agostino ha espresso il suo dispiacere affermando che però parteciperà ad un concorso per la direzione di un altro museo. Per trovare “altre sfide da affrontare”.

“Sono molto dispiaciuta, da esperta di scultura posso dire di aver realizzato il mio sogno perché all’epoca avevo fatto domanda solo per il Bargello, ho avuto la fortuna e il privilegio di dirigerlo. Auguro a chi verrà dopo di me di godere quanto me delle collezioni strepitose che ci sono e di un personale straordinario. Io troverò altri colleghi e altre sfide da affrontare”. A dirlo è stata Paola D’Agostino, la direttrice dei Musei del Bargello, riferendosi alla scadenza del suo mandato, il 30 novembre.

“Avrei gradito continuare – ha aggiunto D’Agostino – ma mi sarebbe stato impossibile. Quando nel 2015 abbiamo fatto domanda, già per come era stata concepita allora la riforma era esclusa la possibilità di un terzo rinnovo. Quello, credo, che sia stato ora escluso con il ministro Sangiuliano è la possibilità di partecipare al concorso facendo di nuovo domanda per la stessa sede. Parteciperò per un altro dei bellissimi musei italiani”.

La direttrice ha spiegato di essere “in attesa del bando per i musei autonomi” e di non essere interessata alla guida degli Uffizi. “Non per mancanza di interesse o per snobismo – ha precisato – ma perché ho sempre pensato che bisogna andare in un luogo in cui si possa dare un contributo concreto e non mi sembra questo il caso”. “Poi – ha concluso sorridendo – mi sembra che gli Uffizi siano molto affollati”.