Di Giorgi (PD): ” Attacchi del M5S a stampa, vili e pericolosi”

“Il diritto di critica è sacro ma non deve mai travalicare i limiti della decenza, sfociando nell’intimidazione istituzionale: ovvero esattamente quello che abbiamo letto in questi giorni da parte del vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio e del suo collega di partito Alessandro Di Battista.” Lo afferma la deputata del Partito Democratico Rosa Maria Di Giorgi.

“Hanno attaccato in maniera vile e pesante l’intera categoria dei giornalisti – continua Di Giorgi -. Un fatto grave che va censurato con forza. Bene hanno fatto dunque i giornalisti a protestare oggi in tutta Italia: a loro va la mia vicinanza e la mia solidarietà.”

“Siamo chiaramente di fronte ad una concezione illiberale della società – aggiunge la deputata -: gli attacchi sguaiati che hanno fatto seguito all’assoluzione della sindaca Raggi vengono pochi giorni dopo l’attacco frontale contro alcune testate ree di criticare il Movimento, il progetto di abolizione dell’Ordine dei Giornalisti, e quello di una legge sull’editoria che sa tanto di rappresaglia contro chi non vuole allinearsi.”

“Come opposizione vigileremo affinché questo non accada, perché in gioco non c’è solo il lavoro di centinaia di migliaia di professionisti ma l’essenza stessa della libertà di pensiero che è il fulcro di qualsiasi democrazia” conclude Di Giorgi.