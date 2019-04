Toscana, Di Giorgi: “Parole di Rossi importanti, uniti contro populismi”

Lo ha dichiarato Rosa Maria Di Giorgi, parlamentare e membro della direzione PD.

“La ritengo una scelta importante – ha continuato Di Giorgi – e di grande lucidità politica, che va accolta con spirito positivo, perché va nella direzione che abbiamo auspicato, quella cioè di ricomporre il campo del centrosinistra per raccogliere la sfida pericolosissima lanciata dai populismi all’essenza stessa delle nostre democrazie. Da persona esperta, Rossi sa bene che in politica esistono fasi differenti, a cui bisogna dare risposte differenti. Oggi è il tempo di mettere da parte le divisioni e le incomprensioni più o meno recenti per procedere uniti verso quel progetto di rinnovamento che la segreteria di Nicola Zingaretti sta costruendo”.