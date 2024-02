Detenuto si suicida a Prato

Un detenuto si è tolto la vita la scorsa notte nella casa circondariale della Dogaia di Prato.

Il suicidio è avvenuto all’interno della sua cella: quando gli altri reclusi se ne sono accorti e hanno dato l’allarme, per l’uomo, 45 anni, origine nordafricana, non c’era già più nulla da fare. Il 45enne era arrivato da poco nel carcere pratese, trasferito da un altro istituto penitenziario. Secondo quanto appreso si trovava nella prima sezione del carcere, quella che ospita i detenuti per reati comuni.

Notizia in aggiornamento