“Der fliegende Holländer” di Richard Wagner, prima rappresentazione giovedì 10 gennaio al Maggio

“Der fliegende Holländer” di Richard Wagner. Maestro concertatore e direttore Fabio Luisi, regia Paul Curran. Nuovo allestimento del Maggio Musicale Fiorentino. Prima rappresentazione giovedì 10 gennaio 2019 ore 20 (repliche il 13 gennaio alle15.30, il 15 e 17 gennaio alle ore 20)

Il 2019 al Teatro del Maggio comincia con la musica di Richard Wagner. Giovedì 10 gennaio alle 20.00 va in scena Der fliegende Holländer, opera in tre atti che vede il maestro Fabio Luisi dirigere per la prima volta in Italia un’opera di Wagner. L’opera (altre recite 13 gennaio 2019 ore 15:30; 15 e 17 gennaio ore 20), in nuovo allestimento del Maggio Musicale Fiorentino, ha la regia firmata dallo scozzese Paul Curran e le scene di Valerio Santoliquido.

Ispirato a un’antica leggenda nordica e ai ricordi autobiografici di un avventuroso viaggio in nave dalla Prussia a Londra, Der fliegende Holländer (L’Olandese volante) fu composto da Wagner nel 1840 e rappresentato all’Hoftheater di Dresda il 2 gennaio 1843. La storia narra di un uomo condannato a vagare in eterno tra i mari a capo del proprio vascello fantasma. Reo di aver imprecato contro Dio, l’uomo potrà essere strappato al suo infelice destino solo grazie all’amore puro e incondizionato di una donna che gli sarà fedele; ma l’impresa risulta quasi impossibile, poiché al comandante maledetto è consentito scendere dal vascello solo un giorno ogni sette anni. L’occasione propizia giunge dall’incontro con il marinaio norvegese Daland, la cui figlia Senta è irrimediabilmente attratta dalla misteriosa figura dello straniero della leggenda; sarà lei a porre fine alla maledizione dell’Olandese con il suo sacrificio d’amore. Temi cari al Romanticismo quali la dannazione dell’eroe, il viaggio senza fine e l’amore come fonte di redenzione, inseriti sullo sfondo brumoso dei mari del Nord, non potevano lasciare insensibile Richard Wagner che trasferì la suggestione della leggenda norrena, unita ai ricordi autobiografici di un turbolento viaggio in mare, nell’opera.

Fabio Luisi alla sua prima direzione di un’opera di Richard Wagner in Italia: “L‘Holländer è una favola per adulti sulla fedeltà, prima sognata e poi vissuta”

Paul Curran: “Una storia che parla al nostro tempo. Senta? Un’antesignana

del femminismo nella letteratura operistica”

Der fliegende Holländer

Opera romantica in tre atti

Libretto e musica di Richard Wagner

Maestro concertatore e direttore Fabio Luisi

Regia Paul Curran

Scene Saverio Santoliquido – Costumi Gabriella Ingram

Luci David Martin Jacques – Aiuto regista Oscar Cecchi

Personaggi e interpreti

Daland Michail Petrenko

Senta Marjorie Owens

Erik Peter Tantsists

Mary Annette Jahns

Il timoniere di Daland Timothy Oliver

L’Olandese Thomas Gazheli

Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino

Coro Ars Lyrica, Pisa

Maestro del Coro Lorenzo Fratini

Direttore del Coro Ars Lyrica Marco Bargagna

Figuranti speciali: Paolo Arcangeli, Giacomo Casali, Leonardo Cirri, Cristiano Colangelo, Giacomo Domenici, Cosimo Fabrizzi, Simone Faloppa, Stefano Francasi, Enrico L’Abbate, Manfredi Mariti, Matteo Mazzuccato, Leonardo Paoli, Pierangelo Preziosa, Domenico Spurio, Mauro Vizioli, Federico Zini

In lingua originale con sopratitoli in italiano e inglese a cura di Prescott Studio, Firenze con Inserra Chair (Montclair State University) e ICAMus, USA

Il programma di sala non conterrà il libretto dell’opera. Chi lo desidera potrà scaricare il testo in lingua originale e la traduzione in italiano di Der fliegende Holländer dal sito del Maggio Musicale Fiorentino.