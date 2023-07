Del Re a Controradio: incontro con Fossi e Ceccarelli, al centro primarie e confronto sulla visione della città

Del Re ospite questa mattina di Controradio. L’ex assessora all’urbanistica di Palazzo Vecchio intervistata da Chiara Brilli.

Dall’uscita dalla Giunta per volere di Nardella alle amministrative 2024, passando per le primarie, le candidature a sindaco, il ruolo delle donne in politica e le strategie per la Firenze del futuro.

‘Tavolo programmatico in cui ognuno possa dare il proprio contributo in termini di visione per la città e contenuti e primarie ben gestite che siano messaggio di forza e partecipazione e non di individualismi e lotte interne’. Cecilia Del Re traccia le priorità per un percorso politico che possa portare il Pd a creare una coalizione unitaria, anche con Italia Viva, in vista delle scadenze elettorali del 2024.

L’ex assessora all’urbanistica della Giunta Nardella a 4 mesi dal ritiro delle deleghe da parte del sindaco, parla di rapporto cordiale col primo cittadino anche se non ci sono stati momenti di chiarimento e conferma invece l’incontro avvenuto col segretario del partito Fossi e con quello cittadino Ceccarelli.