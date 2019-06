Decibel Open Air quinta edizione, a Firenze il 22 e 23 giugno

Sabato 22 e Domenica 23 giugno 2019

Armin Van Buuren ∙ Infected Mushroom ∙ Black Coffee

Collabs 3000 (Chris Liebing & Speedy J) Extended Set

Deborah De Luca ∙ Felix Kröcher ∙ Fisher ∙ Ilario Alicante

Joseph Capriati ∙ Loco Dice ∙ Marco Faraone ∙ The Martinez Brothers

Matrixxman ∙ Riva Starr ∙ Rødhåd ∙ Stephan Bodzin Live

Anotr ∙ Bastian Bux ∙ George Privatti ∙ Giorgio Gigli ∙ Tini Gessler ∙ Stomp Boxx

Nel 2019 il Decibel Open Air rilancia e propone non una ma ben due giornate di programmazione: sabato 22 e domenica 23 giugno più di 20 artisti per 2 differenti stage, per oltre 24 ore di musica alla Visarno Arena di Firenze.

Già 10.000 i biglietti venduti, attesi oltre 25.000 spettatori provenienti da 20 nazioni differenti, ad ulteriore riprova che ormai Firenze non è solo e soltanto meta turistica per le sue bellezze storiche ma anche per i suoi eventi musicali.

La line-up d’altronde è stellare, tra gli ospiti di questa quinta edizione: Armin Van Buuren, Infected Mushroom Black Coffee, Collabs 3000 (Chris Liebing & Speedy J), Deborah De Luca, Felix Kröcher, Fisher, Ilario Alicante, Joseph Capriati, Loco Dice, Marco Faraone, The Martinez Brothers, Matrixxman, Riva Starr, Rodhad, Stephan Bodzin Live e molti altri ancora.