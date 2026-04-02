Dario Brunori e Controradio, un’amicizia lunga 20 anni. Ascolta l’intervista.

Per i 50 anni di Controradio abbiamo sentito l’amico Dario Brunori. Dagli esordi con i Blume alle collaborazioni per il Rock Contest fino al nuovo spettacolo teatrale. Ascolta l’intervista a cura di Giustina Terenzi e Pierluigi Megahertz.

Il rapporto con Firenze, l’intervista nei nostri studi nel 2006, con Matteo Zanobini (ora il suo manager) e Barbara Storai, il primo live della Brunori SAS alla casa del popolo di Settignano del 2009, poi presidente di giuria per il “Premio Ernesto de Pascale” al Rock Contest del 2011, nel 2018 sul paco della Flog in occasione della serata finale del trentennale del Rock Contest nello speciale concerto tributo dedicato agli Offlaga Disco Pax e a Enrico Fontanelli in compagnia di Max Collini, Daniele Carretti, Colapesce, Tre allegri ragazzi morti e Alessandro Baronciani. E poi la radio, i social, l’intelligenza artificiale, Ivan Graziani, i Lali Puna, Emma Nolde e il progetto di uno spettacolo teatrale, vent’anni d’amore e amicizia nell’intervista a Dario Brunori a cura di Giustina Terenzi e Pierluigi Megahertz.